楽天ドラフト5位の伊藤大（れいめい）がシャトルランで1位の126回をマークした。121回だった同学年の同4位大栄（学法石川）との一騎打ちを制し「横に見えたので負けたくないなという気持ちが出ました。うれしかったですけど、きつかったです」と汗を拭った。元守護神・松井裕樹（パドレス）に憧れを抱く最速148キロ左腕。「自主トレのテーマは体づくり。足腰を強化していきたい」と力を込めた。