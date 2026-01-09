ホッカイドウ競馬は8日、全日本2歳優駿3着ベストグリーン（牡3＝田中淳）がサウジダービー（2月14日、キングアブドゥルアジーズ）に向かうことを発表した。有馬記念8着でレッドシーターフHCの招待を受諾したエキサイトバイオ（牡4＝今野）はC・デムーロとの新コンビで参戦することが決まった。