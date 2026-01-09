DeNAは8日、西武にFA移籍した桑原将志外野手（32）の人的補償として、古市尊捕手（23）を獲得したと発表した。背番号は「60」に決まった。高松南から四国・徳島を経て21年育成ドラフト1位で西武に入団。23年4月に支配下登録され、1軍通算45試合に出場。「まだ実感は湧いていない。コミュニケーションを重ねて、一日でも早く信頼を勝ち取れるように」とコメントした。強肩を武器に高い守備力を誇る古市を指名した。既存戦力の山