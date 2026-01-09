メモリアルイヤーへ、丸が26年の初練習を行った。ジャイアンツ球場で打撃練習などを行い、「規定打席」と今季の誓いを立てた。プロ19年目は残り71本に迫る通算2000安打達成が期待される。しかし、年始は体調不良で4日のトークショーは欠席。回復して早速、練習に姿を見せて「もう大丈夫です」と笑みを浮かべた。ブルージェイズ入りが決まった岡本には、「あの打力にユーティリティー性があるのが彼の魅力。チームに欠かせな