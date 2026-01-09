元関脇で十両の明生が8日、昨年2月に年下の女性と結婚したことを明らかにした。3年ほど前に出会い、約2年の交際期間を経てのゴールイン。来月に挙式を控えており「奥さんを大切にする。これまで応援してくれている方もいるので、今まで通り頑張っていきたい」と力強く語った。幕尻だった先場所は椎間板ヘルニアで初日から休場していたが、10日目から出場。5年半ぶりの十両で臨む初場所へ「（状態は）だいぶ良くなってきている