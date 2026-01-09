25年ドバイターフ、24年マイルCSを制したソウルラッシュ（牡8＝池江、父ルーラーシップ）は8日付で競走馬登録を抹消。今後は北海道日高町のブリーダーズスタリオンステーションで種牡馬になる予定。通算29戦9勝（うち海外4戦1勝）、総獲得賞金は14億6126万5500円。