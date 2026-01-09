全国都道府県対抗男子駅伝18日に行われる全国都道府県対抗男子駅伝（広島）のエントリー選手が7日に発表された。出場選手の顔ぶれに日本大出身で元箱根ランナーの俳優・和田正人も反応。「福島と兵庫つよない？」と言及すると、ファンから反応が相次いでいる。元日の全日本実業団駅伝（ニューイヤー駅伝）、2〜3日に行われた箱根駅伝などに出場した選手も数多くエントリー。和田は、自身のXに「今年もNHK全国中継にゲストでお