Samsungが2027年に投入する可能性があるフラグシップ機「Galaxy S27 Ultra」では、これまで停滞気味だったカメラのハードウェアがようやく刷新される可能性があると報じられています。 ↑カメラに大変化が起きる？（画像提供／Samsung） これは、著名リーカーであるIce Universe氏がXで言及したものです。同氏によると、望遠カメラについては基本的に現行モデルと同等になる見込みですが、ペリスコープ式望遠カメラに関して