巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が８日、Ｇ球場で初練習を行った。キャッチボールやノックなどで約１時間３０分、汗を流し「初めてで緊張もあったけど、楽しくできた」と充実感をにじませた。７日に入寮し、寝る際は新調した特注枕とマットレスを初使用。早速、効果を感じており「マットレスはすごくよかった。枕は覚えていない。気づいたら寝ていた」と約７時間半の質の高い睡眠で体力を回復させた。