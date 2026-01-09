3年目の東京V・FW白井がスピードアップでポジション奪取を目指す。昨年11試合に出場したが無得点。今季はJ1初ゴールが目標。オフには「切れが出て、足が速くなりたい」と、下半身を強化。FW染野を手本に、相手と競り合いながらボールを収める技術の習得も掲げた。チームも得点力が課題だが、「点を取るために使ってもらえるようになりたい」と意欲的。白井の成長がチーム飛躍の鍵となりそうだ。