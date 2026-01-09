巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が８日、ジャイアンツ球場で初めて体を動かした。キャッチボールなどを行い、「少し緊張もあったんですけど。楽しくできました」と充実感たっぷり。７日の入寮では約３０万円のマットレスとオーダー枕を持参していたが、寝心地はいかに−？「気付いたら寝ていましたね」と７時間半の快眠を手にし、調子もばっちりだった。