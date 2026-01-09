▼エゴンウレア（小手川師）東京千四で勝っているので、中山マイルは立ち回り次第。緩かったのがしっかりしてきて、パワーアップしてきた。▼ギリーズボール（手塚久師）馬場が重かったけど、しっかり動けていた。体も仕上がっている。▼トワニ（蛯名正師）時計は予定通り。動きは問題ない。順調にきている。▼ハーディジェナー（西田師）今日はジョッキー（上里）が乗って動けていた。胸を借りる気持ち。どこまでやれるか