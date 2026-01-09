巨人の丸佳浩外野手（３６）が８日、川崎市内のジャイアンツ球場で始動した。年始には体調不良に見舞われたが、この日の打撃練習では精力的に振り込むなど完全回復。米大リーグ・ブルージェイズに移籍の決まった岡本和真内野手（２９）へは力強いエールを送った。海を渡った後輩の活躍を願い、自然と言葉は弾んだ。「強豪チームに入れたので楽しみ」と早くも心待ちにする。直接連絡ももらったといい、「ずっと１年間出続けなが