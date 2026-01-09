俳優の松嶋菜々子（５２）が８日、都内で行われた、同日スタートのテレビ朝日系主演ドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（木曜、後９・００）の制作会見に、共演のＭ！ＬＫ・佐野勇斗（２７）らと出席した。９年ぶりの主演作で、同局ドラマに初主演。今クールは松嶋の夫で俳優の反町隆史（５２）もフジテレビ系ドラマに主演するとあって、夫婦での“激突”が実現。ライバルとなるものの、互いにエールを送り合って