北海道・釧路警察署は2026年1月8日、未成年者誘拐と不同意わいせつの疑いで、幕別町に住む自称・アルバイト従業員の男（21）を逮捕しました。男は1月8日午前0時ごろから午前8時20分ごろまでの間、釧路市の10代の少女を未成年であることを知りながら誘い出し、車で釧路市内を連れまわしたうえ、車内でわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、男と少女は20205年12月末にSNSを通じて知り合い、男が面会を求めた