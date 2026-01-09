ヤクルト・青柳晃洋投手が８日、先発ローテ入りへ覚悟を示した。「競争と言っても僕はヤクルトで貢献しているわけじゃないので、生え抜きの選手や成績を出している選手が１歩、２歩、３歩先を行っている。ルーキーの気持ちで、しっかり勝負していけたら」。昨年７月にＮＰＢへ復帰し３試合に先発も未勝利。２２年に３冠を獲得した元虎のエースは「野球選手である限り一生キャリアハイを目指す」と力を込めた。