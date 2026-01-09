ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が８日、神奈川・横須賀市の球団施設で取材に応じ、新戦力として加わる前阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）について大きな期待を寄せた。新人合同自主トレを視察した指揮官は、同投手の獲得について初言及。「１年間、彼が（先発ローテとして）回れるということが一番、チームにとって戦力になる」と話した。補強の目玉を入団にこぎ着け、相川監督の顔も自然とほころんだ。昨年、デュ