山梨学院が８日、山梨県甲府市の同校グラウンドで練習を行い、今秋ドラフト１位候補で投打「二刀流」の菰田陽生主将（２年）が今年は投手に比重を置くことを明かした。昨年まで二刀流として春夏連続で甲子園に出場したが、昨年１２月からチーム方針として練習の比重を投手８・５割、打者１・５割に変更。最速１５２キロの右腕は「一番自信があるピッチャー（としての状態）を今、一番上げていきたい。真っすぐが一番の持ち味。