西武球団事務所にあいさつに訪れた米大リーグ、アストロズに移籍が決まった今井＝8日、埼玉県所沢市プロ野球西武から米大リーグ、アストロズに移籍が決まった今井達也投手が8日、埼玉県所沢市にある西武球団事務所にあいさつに訪れた。その後に取材に応じ「違う世界でプレーする実感が少しずつ湧いてきている。期待を裏切らず、応えなければいけない」と心境を語った。契約合意が交渉期限ぎりぎりとなったことには「決まるのか