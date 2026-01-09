サッカー日本代表の森保一監督が８日、都内で取材に応じ、イングランド・プレミアリーグで今季２得点目を決めた三笘について「素晴らしいシュートだった。彼自身の復活という意味でもいいゴールになったと思う」と称賛した。三笘はＷ杯アジア最終予選では主力としてチームを引っ張ってきたが、負傷の影響で昨年９月の米国遠征を最後に代表活動に参加できていない。イングランド代表などと対戦する３月の欧州遠征での代表復帰に