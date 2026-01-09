アメリカによるベネズエラ・マドゥロ大統領の拘束に関連し、ベネズエラの議会議長は8日、拘束している多数のベネズエラ人と外国人を解放すると明らかにしました。ベネズエラの国民議会の議長は8日、国内で拘束している多数のベネズエラ人と外国人を解放すると発表しました。「政治的、宗教的、社会経済的な違いにかかわらず、国の平和と全ての人の平和的共存という決意を強化するための措置」と説明しています。解放は既に行われて