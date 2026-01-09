阪神・才木浩人投手（２７）が８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行い、自身を憧れの投手と公言するドラフト４位・早瀬（神村学園）に金言を授け、“門戸開放”の考えを明かした。才木からのアドバイスは単刀直入だった。「張り切ってやったらいいと思いますけどね。いいもの（素質）があるから、ドラフトに選ばれているわけなんで」。難しく考える必要はないと背中を押した。加えて、強調したのは「なじむ」という言