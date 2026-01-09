阪神・近本光司外野手（３１）が８日、甲子園のクラブハウスを訪れ、体を動かした。９日には自主トレ先の鹿児島・沖永良部島に出発する予定。「ケガなく頑張ります。また永良部で！」と笑顔で帰路に就いた。同地での自主トレは、２１年１月から６年連続になる。昨季は１４０試合に出場し、打率．２７９、３本塁打、３４打点。３２盗塁で盗塁王に輝き、ベストナイン、ゴールデングラブ賞も獲得した。オフには昨季取得した国内Ｆ