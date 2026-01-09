阪神は8日、兵庫県西宮市内の球団事務所でスカウト会議を行った。主な議題は今秋ドラフト上位候補に挙がる選手のリストアップとみられる。大学生では最速154キロの本格派右腕・鈴木泰成投手や強肩強打が売りの渡部海捕手の青学大コンビを中心に密着マークしていく。昨夏の甲子園大会で沖縄尚学を初制覇に導き、今春の選抜大会出場の可能性がある最速150キロ左腕・末吉良丞投手も名を連ねたもようだ。