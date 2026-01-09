阪神・村上が静岡県沼津市でヤクルト・青柳との合同自主トレを行った。元同僚の先輩から教わった下半身主導の投球フォームを意識し「やることは最初から変わっていない。ここに来て、自分を見直す」と話した。昨季は14勝を挙げ最多勝、最高勝率、最多奪三振のタイトルを獲得。“師匠”と尊敬される青柳は「文句の付けようのない活躍。本当に凄い」と称えたが、「ここから一年一年、継続していくことが一番大事」と気を引き締めた