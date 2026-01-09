阪神の及川雅貴投手（２４）が８日、チームメートの岩崎がリーダーを務め、静岡県の草薙球場で行っている「ＴＥＡＭＺＡＫＩ」の自主トレを公開。これまで２年連続で活躍した経験のない左腕は、鉄腕岩崎からのブラックジョークに発奮。５０試合以上を最低ノルマに掲げ、さらなる飛躍を目指す。期待値が高いからこそ、愛のあるハッパをかけられている。ここまで隔年での活躍が目立ち、２年続けて２桁登板を果たしたことのない