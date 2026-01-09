スポニチ虎番名物企画「X（旧ツイッター）で選手に聞きタイガー」に、大竹耕太郎投手（30）が初登場。阪神加入3年間で32勝13敗の好成績を収め、先発ローテーションに定着した。独特の取り組みと多趣味で知られる左腕。野球はもちろんのこと、得意料理から、「奇跡のバックホーム」の場面まで。あれもこれも聞きました。（取材・構成倉世古洋平、遠藤礼、八木勇磨、石崎祥平）【Q】今オフにはまっていることはあり