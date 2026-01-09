第１０２回東京箱根間往復大学駅伝で、大会新記録で史上初となる２度目の総合３連覇を果たした青学大が８日、東京・渋谷区の青山キャンパスで優勝報告会を行った。原晋監督（５８）は、５区で驚異的な走りを見せたエースの黒田朝日（４年）について、２０２８年ロサンゼルス五輪への“育成プラン”を明かした。次なる挑戦は、もう始まっている。箱根駅伝５区で驚異の山上りを見せた黒田。史上初となる２度目の総合３連覇を