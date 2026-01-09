阪神の新人合同自主トレ2日目が8日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で行われた。ドラフト2位・谷端（日大）が、星稜高時代以来となる土のグラウンド攻略へイメージを膨らませた。東都大学野球1部リーグが開催されている神宮球場や母校など主に人工芝をメインに4年間プレー。この日初めて行われた内野ノックでは立石らと遊撃の位置につき、軽快な動きを披露した。人工芝と比べて不規則な変化が起きやすい土のグラウン