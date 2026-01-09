毎日身にまとうものだからこそ、着心地も美しさも妥協したくない。そんな女性たちの想いに寄り添い続けてきたQuality Wearブランド「BAMBI WATER」が、シリーズ累計販売数500万個(*1)を突破しました。外出時もおうち時間も心地よく過ごせるアイテムは、ライフスタイルに自然に溶け込みながら、女性の体と心をそっと支えてくれます。長く愛され続ける理由を、あらためて紐解いてみましょう♡*1.計測期間：2011年5月ʍ