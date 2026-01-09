新春の出世3歳重賞「第60回シンザン記念」の追い切りが8日、東西トレセンで行われた。モノポリオは坂路併せ馬。馬なりで軽快に駆け、4F53秒8〜1F12秒4をマーク。僚馬ショコラキュイ（3歳未勝利）と併入した。森一師は「今日はチークを着けた。道中のリズムは良かったけど、最後に手綱を放した時の反応の物足りなさがあった」と辛口評価。それでも「何とか仕上がった。素質は一流のものがある。しっかり走れば勝ち負けできる」