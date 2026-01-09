新春の出世3歳重賞「第60回シンザン記念」の追い切りが8日、東西トレセンで行われた。ディアダイヤモンドは坂路でギリーズボール（3歳1勝クラス）と併せ馬。4F53秒8と全体時計は特筆すべきものではなかったが、ラスト1Fは馬なりで12秒0と鋭く伸びた。手綱を握った津村（レースは武豊）は「凄くいい馬」と素質にびっくり。続けて「走る馬。バネがある。能力を感じます」と称賛の言葉を並べた。