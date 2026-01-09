新春の出世3歳重賞「第60回シンザン記念」の追い切りが8日、東西トレセンで行われた。1戦1勝のアルトラムスは岩田望を背にCWコースでシャープな脚さばきを見せた。メンデレーエフ（3歳未勝利）を3馬身追走し直線は内から迫って首差先着、ラスト1Fは11秒3の好時計をマークした。野中師は「そんなに攻めるつもりでなかったけど、いい時計が出た。新馬戦を使って変わってきたね」と上積みを強調する。初戦は中団から鋭く伸び、3