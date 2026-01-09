新春の出世3歳重賞「第60回シンザン記念」の追い切りが8日、東西トレセンで行われた。京都2歳S1番人気7着から反撃に燃えるバルセシートは坂路を単走で軽快に駆け上がり、ラスト1Fは自己最速の12秒1をマーク。半姉に19年阪神JF覇者レシステンシアを持つ良血がマイル重賞で初タイトルを狙う。人馬の呼吸をピタッと合わせた。バルセシートは北村友を背に坂路へ。他陣営の馬が殺到する中、馬場の真ん中を推進力あふれる走りで駆け