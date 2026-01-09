阪神の高卒２年目・今朝丸裕喜投手（１９）が８日、初めての後輩となるドラフト４位・早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝の入団を歓迎した。早くも先輩の自覚が芽生えていた。「うれしいです。一人ですけど、うれしい」と表情は喜びに満ちあふれている。まだ話をする機会はないというが、「野球以外のことでも若手の仕事がいっぱいあるので、教えていければ」。同じ高卒右腕という共通点もある。「自分も先輩に助けてもらった部分