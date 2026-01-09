箱根駅伝で総合3連覇を飾った青学大の原晋監督（58）が8日、「シン・山の神」こと黒田朝日（4年）の28年ロサンゼルス五輪メダル獲得プランを明かした。東京・青山キャンパスでの優勝報告会後に取材に応じ「来年9月のベルリンマラソンで日本最高記録を狙わせるプランを描いている」と明かした。昨年2月の大阪マラソンで日本学生最高記録2時間6分5秒をマークした黒田はGMOインターネットグループへ入社するが、ロス五輪出場に向