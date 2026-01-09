年明けのスーパーでは例年とは違う値動きが見られています。一方で、物価高が続く中、店側は消費者の購買意欲の低下を懸念しています。 年が明けて1週間、スーパーの買い物客は…【お客】「やはり財布のひもが緩む。年末年始は落ち着いたので、考えながら買い物しようかなと思っている」【お客】「お正月にいっぱいお金がかかっているから、財布も厳しい部分はある」消費者の価格を見る目が厳しくなる中