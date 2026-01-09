阪神が８日、沖縄県宜野座村で行う１軍キャンプ、同うるま市での２軍キャンプ日程を発表した。同期間内の実戦は７日の紅白戦を皮切りに、練習試合、オープン戦を含めて７試合を予定。生き残りを懸けた若虎のサバイバルレースが始まる。１、２軍ともに２月１日〜２５日の期間で、休日は５、１０、１６、２０日。実戦は７日に紅白戦、８日に日本ハムとの練習試合（名護）、１１日・紅白戦、１４日・楽天との練習試合（宜野座）と