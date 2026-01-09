はしご乗りの妙技を練習する長谷川さん（左）ら＝８日夜、小田原市内高く立てたはしごの上でさまざまな技を繰り広げる「はしご乗り」が１１日、小田原市内で開かれる消防出初め式で披露される。市の無形民俗文化財だが、長年後継者不足に悩まされてきた。そこへ今年は主催する団体「小田原古式消防記念会」に３年ぶりに新人が加入。江戸の町火消しの伝統を受け継ぐ技を継承しようと、本番に向けて練習に熱がこもっている。はし