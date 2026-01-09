NY株式8日（NY時間14:34）（日本時間04:34） ダウ平均49277.71（+281.63+0.57%） ナスダック23434.39（-149.89-0.64%） CME日経平均先物51595（大証終比：+405+0.79%） 欧州株式8日終値 英FT100 10044.69（-3.52-0.04%） 独DAX 25127.46（+5.20+0.02%） 仏CAC40 8243.47（+9.55+0.12%） 米国債利回り 2年債 3.488（+0.019） 10年債 4.179（+0.032） 30年債 4.856（+0.