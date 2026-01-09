巨人の丸佳浩外野手（３６）が８日、年明け初めてＧ球場を訪れ自主練習を行い、通算２０００安打まで残り７１本に迫って迎える“メモリアルイヤー”を始動。当面の目標に「規定打席到達」を掲げ、チームを支えることを誓った。この日はキャッチボールやマシン打撃で汗を流した背番号８。今年の目標を問われると「２０００本って言ってもらいたいんですか？（笑）」と報道陣の期待をかわしつつ「あと２、３本ぐらいになったら言