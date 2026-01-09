女優の筧美和子(31)が8日放送のテレビ東京「ナゼそこ？＋」（木曜後8・58）に出演し、怖すぎるロケを経験したと明かした。筧は「ライオンとキスをするというのがあって」と言うと、共演の長嶋一茂から「よく受けたね」と驚く声も。筧は「南アフリカに行って、元々は野生で、保護されているライオン。とんでもなく大きいんですけど、そのライオンと1週間ぐらいかけて、仲良くなって。安心してもらうための時間を作って、最終