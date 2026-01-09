「比較的安価な鶏むね肉がおいしく料理できます。魚の切り身を入れてもいいです」と話す理研ビタミンの菊子拓真さん＝東京都新宿区理研ビタミンが2025年3月に発売したパウチ入りの調味料「パッとジュッと」が好調だ。別途購入した鶏肉を一口サイズに切り、パウチに入れてもみ込み冷凍庫にストック。調理時は解凍せずにそのまま焼ける。商品企画を担当した菊子拓真（きくこ・たくま）さんは「下味をつけて肉を冷凍保存しても『解