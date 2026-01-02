ファン・サポーターからすれば、まさに「この時を待っていた」瞬間だ。昨季のJ２リーグで23番を背負って戦ったストライカーが、2026年１月８日の23時23分に契約更新。33歳の杉本健勇がJ２・J３百年構想リーグでもRB大宮アルディージャでプレーすることが決まった。経験豊富で幾多の修羅場を潜ってきた百戦錬磨のアタッカーは、今回の決定について次のようにコメントしている。「嬉しいときも、悲しいときも、苦しいときも。