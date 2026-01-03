2024年12月3日に発生した非常戒厳騒動を尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の「内乱首謀」容疑の裁判が、本日（1月9日）大詰めを迎える。【調査】尹錫悦、韓国人1000人が選ぶ「史上最悪の大統領」にこの日は、チョ・ウンソク内乱特別検察チーム（特検）による尹前大統領への求刑も示される予定だ。法曹界では、特検が尹前大統領に無期懲役を求刑する可能性が高いとの見方が強い。一方で、非常戒厳が持つ政治的・歴史的な意味合い