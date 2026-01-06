サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップで、連覇を目指すU-23日本代表は現地１月７日、グループステージ初戦でシリアと対戦。５−０で圧勝を飾った。開始10分にMF大関友翔のゴールで幸先よく先制した日本は、66分と75分にMF佐藤龍之介、87分にFW石橋瀬凪、後半アディショナルタイムにFW道脇豊が加点し、シリアを粉砕した。この鮮烈なパフォーマンスに、ライバルである韓国のメディアも衝撃を受けたようだ。『OSEN』