北海道函館市内の飲食店で、床に倒れた男性客に対し必要な措置をとらず放置し、死亡させたなどとして店の経営者の男が逮捕されました。保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕されたのは、函館市的場町の飲食店経営・石井貴也容疑者３５歳です。石井容疑者は１月７日、床に倒れ込んだ男性客に対し、救急車の要請など必要な保護措置をとらず放置し、死亡させた疑いが持たれています。死亡した男性は常連客で、７日は朝から店への出入りを繰