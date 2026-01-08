2026年1月7日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、米国によるベネズエラへの軍れた事行動が中国に「5つの教訓」を与えたとする、ドイツ紙ハンデルスブラットの報道を紹介した。紹介されたのは、独経済紙ハンデルスブラットが掲載したマーティン・ベニングホフ氏による寄稿記事。ベニングホフ氏は、ベネズエラが中国にとってラテンアメリカにおける戦略的パートナーであり、長年にわたり経済的影響力と人民元国際化