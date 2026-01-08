お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No・1（34）が8日、都内でアコムのPRイベントに出席した。今年始めたいと思うことが、年代別のランキング形式で発表された。すがちゃんは交際中の元AKB48柏木由紀（34）と年内結婚の可能性が一部で報じられたばかり。去り際に質問が飛ぶと、「してないんだよ！」と否定。「結婚したら疑惑の時ぐらい盛り上げて。変な感じになっている」と言い残して退場した。