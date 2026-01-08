◇プレミアリーグマンチェスターC１ー１ブライトン（2026年1月7日）ブライトンのMF三笘薫（28）が7日、イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・シティー戦で値千金の同点ゴールを決めた。左足首負傷による離脱から復帰した前節に続いて2戦連続で先発し、0―1の後半15分に右足で約4カ月ぶりとなる今季2点目をマーク。レスター在籍時代のFW岡崎慎司が17年に決めて以来、強豪マンCから得点した史上2人目の日本人と